Exposition : Itinéraire, en quête d’artistes, Centre Richard-Lenoir, Villers-Bocage

Informations pratiques

Exposition : Itinéraire, en quête d’artistes 19 et 20 septembre Centre Richard-Lenoir Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Itinéraire en quête d’artistes est un festival intercommunal d’art contemporain. Il s’installe pendant deux semaines sur le territoire du Pré-Bocage, afin de transformer les sites patrimoniaux et atypiques en lieux d’exposition, galerie et musée.

Un parcours riche, où chaque étape permet de rencontrer des artistes uniques, plasticiens, photographes, sculpteurs, performeurs par la découverte de nouvelles démarches artistiques.

Les « Détours d’Itinéraires » avec ses spectacles, concerts et visites viennent également agrémenter le programme..

Centre Richard-Lenoir Rue Richard Lenoir, 14310 Villers-Bocage Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie

Itinéraire en quête d’artistes est un festival intercommunal d’art contemporain. Il s’installe pendant deux semaines sur le territoire du Pré-Bocage, afin de transformer les sites patrimoniaux et en …

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