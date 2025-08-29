EXPOSITION ITINÉRANCE Fraisse-sur-Agout

EXPOSITION ITINÉRANCE Fraisse-sur-Agout vendredi 29 août 2025.

EXPOSITION ITINÉRANCE

Salle Polyvalente « Maison pour Tous » Fraisse-sur-Agout Hérault

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-31

2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31

Exposition de peinture huile et acrylique sur toile

Vernissage le vendredi 29 août à 17h30

8 peintres exposants

Thèmes paysages, fleurs, portraits

Art figuratif et abstrait .

Salle Polyvalente « Maison pour Tous » Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 82 98 36 46 huguetteferre@yahoo.fr

English :

Exhibition of oil and acrylic paintings on canvas

Opening Friday August 29 at 5:30 pm

German :

Ausstellung von Öl- und Acrylmalerei auf Leinwand

Vernissage am Freitag, den 29. August um 17.30 Uhr

Italiano :

Mostra di dipinti a olio e acrilico su tela

Inaugurazione venerdì 29 agosto alle 17.30

Espanol :

Exposición de óleos y acrílicos sobre lienzo

Inauguración el viernes 29 de agosto a las 17.30 horas

