EXPOSITION ITINÉRANCE Fraisse-sur-Agout
EXPOSITION ITINÉRANCE Fraisse-sur-Agout vendredi 29 août 2025.
EXPOSITION ITINÉRANCE
Salle Polyvalente « Maison pour Tous » Fraisse-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31
Exposition de peinture huile et acrylique sur toile
Vernissage le vendredi 29 août à 17h30
8 peintres exposants
Thèmes paysages, fleurs, portraits
Art figuratif et abstrait .
Salle Polyvalente « Maison pour Tous » Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 82 98 36 46 huguetteferre@yahoo.fr
English :
Exhibition of oil and acrylic paintings on canvas
Opening Friday August 29 at 5:30 pm
German :
Ausstellung von Öl- und Acrylmalerei auf Leinwand
Vernissage am Freitag, den 29. August um 17.30 Uhr
Italiano :
Mostra di dipinti a olio e acrilico su tela
Inaugurazione venerdì 29 agosto alle 17.30
Espanol :
Exposición de óleos y acrílicos sobre lienzo
Inauguración el viernes 29 de agosto a las 17.30 horas
L’événement EXPOSITION ITINÉRANCE Fraisse-sur-Agout a été mis à jour le 2025-08-23 par 34 ADT34