Exposition itinérances Salle annexe des Annonciades, salle Malfroy Pontarlier mercredi 19 novembre 2025.
Salle annexe des Annonciades, salle Malfroy 69 Rue de la République Pontarlier Doubs
Gratuit
Début : 2025-11-19 10:00:00
fin : 2025-12-03 12:00:00
2025-11-19
Organisé par les Amis du Musée de Pontarlier.
27ème exposition d’Itinérances, la galerie itinérante créée par l’Association des Amis du Musée de
Pontarlier en février 2000. Avec toujours le même objectif faire découvrir au public, au gré des opportunités, des artistes contemporains comtois et suisses, ou d’ailleurs, n’ayant jusqu’à présent, jamais exposé dans la capitale
du Haut-Doubs. Pour ce 27e acte, la galerie Itinérances est heureuse de présenter les oeuvres de FUMSECK et de BOB
ROSE portraitistes.
Entrée gratuite. .
Salle annexe des Annonciades, salle Malfroy 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com
