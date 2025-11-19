Exposition itinérances Salle annexe des Annonciades, salle Malfroy Pontarlier

Exposition itinérances

Salle annexe des Annonciades, salle Malfroy 69 Rue de la République Pontarlier Doubs

Gratuit

Début : 2025-11-19 10:00:00

fin : 2025-12-03 12:00:00

2025-11-19

Organisé par les Amis du Musée de Pontarlier.

27ème exposition d’Itinérances, la galerie itinérante créée par l’Association des Amis du Musée de

Pontarlier en février 2000. Avec toujours le même objectif faire découvrir au public, au gré des opportunités, des artistes contemporains comtois et suisses, ou d’ailleurs, n’ayant jusqu’à présent, jamais exposé dans la capitale

du Haut-Doubs. Pour ce 27e acte, la galerie Itinérances est heureuse de présenter les oeuvres de FUMSECK et de BOB

ROSE portraitistes.

