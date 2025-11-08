Exposition Itinérances visuelles Thionville

Exposition Itinérances visuelles

Offrir aux visiteurs amateurs d’art, la possibilité de se laisser porter vers des univers insolites, pétri de mystères pour certains, bien ancrés dans notre réalité pour d’autres mais avant tout ce voyage visuel est une invitation au lâcher-prise et une ouverture sur un espace de rêveries enchanteresses. Selon les nombreux retours des visiteurs, ma peinture est dynamique, apaisante, inattendue et chatoyante…. Tant de jolis mots pour un aller-retour aux pays du rêve ! Voilà ce que propose cette exposition à l’Espace In Vitro vous emmener découvrir des ambiances, des couleurs et des paysages fantastiques.

Exposition de Brigitte Pinel.Tout public

English :

Offering art-loving visitors the chance to let themselves be carried away to unusual worlds, some steeped in mystery, others firmly rooted in our reality, but above all this visual journey is an invitation to let go and open up a space of enchanted reverie. According to the many feedbacks from visitors, my paintings are dynamic, soothing, unexpected and shimmering? So many lovely words for a round trip to dreamland! That’s what this exhibition at Espace In Vitro is all about: taking you on a voyage of discovery of fantastic moods, colors and landscapes.

Exhibition by Brigitte Pinel.

German :

Ich biete kunstbegeisterten Besuchern die Möglichkeit, sich in ungewöhnliche Welten entführen zu lassen, die für manche voller Geheimnisse stecken, für andere in unserer Realität verankert sind, aber vor allem ist diese visuelle Reise eine Einladung zum Loslassen und eine Öffnung zu einem Raum für bezaubernde Träumereien. Den zahlreichen Rückmeldungen der Besucher zufolge ist meine Malerei dynamisch, beruhigend, unerwartet und schillernd? So viele schöne Worte für eine Reise ins Land der Träume und zurück! Das ist es, was diese Ausstellung im Espace In Vitro anbietet: Sie in fantastische Stimmungen, Farben und Landschaften zu entführen.

Ausstellung von Brigitte Pinel.

Italiano :

Offro ai visitatori amanti dell’arte la possibilità di lasciarsi trasportare in mondi insoliti, alcuni intrisi di mistero, altri saldamente radicati nella nostra realtà, ma soprattutto questo viaggio visivo è un invito a lasciarsi andare e ad aprire uno spazio di sogni ad occhi aperti incantati. Secondo il feedback che ricevo dai visitatori, i miei dipinti sono dinamici, rilassanti, inaspettati e scintillanti? Tante belle parole per un viaggio di ritorno nel mondo dei sogni! È proprio questo il senso della mostra all’Espace In Vitro: accompagnarvi in un viaggio alla scoperta di stati d’animo, colori e paesaggi fantastici

Mostra di Brigitte Pinel.

Espanol :

Ofreciendo a los visitantes amantes del arte la oportunidad de dejarse llevar a mundos insólitos, algunos impregnados de misterio, otros firmemente enraizados en nuestra propia realidad, pero sobre todo este viaje visual es una invitación a dejarse llevar y abrir un espacio de ensoñaciones encantadas. Según los comentarios que recibo de los visitantes, mis cuadros son dinámicos, relajantes, inesperados y resplandecientes? ¡Cuántas palabras bonitas para un viaje de ida y vuelta al país de los sueños! De eso trata esta exposición en el Espace In Vitro: de llevarle a un viaje de descubrimiento de estados de ánimo, colores y paisajes fantásticos

Exposición de Brigitte Pinel.

