Exposition itinérante, animations, projection · Les forêts d’altitude des forêts de liens Salle des Fêtes de Bellefontaine Bellefontaine samedi 6 septembre 2025.

Salle des Fêtes de Bellefontaine 4263 Rte des Fontaines Bellefontaine Jura

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 12:00:00

2025-09-06 2025-09-07

Partez à la (re)découverte des forêts d’altitude le week-end du 6 et 7 septembre à la salle des Fêtes de Bellefontaine !

Le Groupe Tétras Jura vous propose son exposition itinérante « Les forêts d’altitude, des forêts de liens » ainsi qu’une projection et des animations gratuites !

Visite libre de l’exposition itinérante (sans inscription) :

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 13h à 17h

Animations (sur inscription) :

Samedi 6 septembre :

10h30-11h30 Animation Sur la piste des p’tites bêtes

14h-15h30 Atelier-spectacle Azur, l’art du cyanotype

Dimanche 7 septembre :

10h30-12h Animation forêts sensibles

10h30-12h Atelier Faune à l’encre de chine

Projection (sans inscription) :

Dimanche 7 septembre 17h30 film Le Chêne et ses habitants, projection suivie d’un échange.

Pour plus d’informations sur le programme et vous inscrire aux animations, rendez-vous sur bit.ly/foret-altitude. À très vite à Bellefontaine ! .

