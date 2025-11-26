EXPOSITION ITINÉRANTE  BONJOUR ! SAUMON, BRANDADE, ET MERINGUE  DE VALÉRIE DU CHÉNÉ Puisserguier

EXPOSITION ITINÉRANTE BONJOUR ! SAUMON, BRANDADE, ET MERINGUE DE VALÉRIE DU CHÉNÉ

10 Boulevard Jean Jaurès Puisserguier Hérault

Début : 2026-02-04

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-02-04

Comme un écho à l’exposition Bonjour ! ce focus présente trois sérigraphies de l’artiste Valérie du Chéné prêtées par le FRAC Occitanie Montpellier. Elles dialoguent avec trois modules d’exposition dédiés à des livres d’artistes issus de la collection de la Direction de la Lecture publique départementale de l’Hérault.

Vernissage le vendredi 06 février 2026 à 17h30. .

10 Boulevard Jean Jaurès Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 65 40 67 01

English :

Echoing the Bonjour! exhibition, this focus presents three silkscreen prints by artist Valérie du Chéné on loan from FRAC Occitanie Montpellier. They interact with three exhibition modules dedicated to artists? books from the collection of the Hérault Departmental Public Reading Department.

German :

Als Echo auf die Ausstellung ?Bonjour?!? zeigt dieser Fokus drei Serigraphien der Künstlerin Valérie du Chéné, die vom FRAC Okzitanien Montpellier ausgeliehen wurden. Sie stehen im Dialog mit drei Ausstellungsmodulen, die Künstlerbüchern aus der Sammlung der Direction de la Lecture publique départementale de l’Hérault gewidmet sind.

Italiano :

Come eco alla mostra Bonjour!… , questo focus presenta tre serigrafie dell’artista Valérie du Chéné in prestito dal FRAC Occitanie Montpellier. Esse sono esposte accanto a tre moduli espositivi dedicati ai libri d’artista della collezione dell’Autorità di lettura pubblica del Dipartimento dell’Hérault.

Espanol :

Como eco de la exposición Bonjour!… , este foco presenta tres serigrafías de la artista Valérie du Chéné cedidas por el FRAC Occitanie Montpellier. Se exponen junto a tres módulos de exposición dedicados a libros de artista de la colección de la Dirección Departamental de Lectura Pública de Hérault.

