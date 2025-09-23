Exposition itinérante Céramique On Tour Médiathèque Le Croisty

Exposition itinérante Céramique On Tour Médiathèque Le Croisty mardi 23 septembre 2025.

Exposition itinérante Céramique On Tour

Médiathèque 11 Bis rue des Écoles Le Croisty Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23 14:00:00

fin : 2025-09-23 18:00:00

Date(s) :

2025-09-23

Les centres d’art La Criée (Rennes) et Passerelle (Brest) sortent de leurs murs pour présenter l’exposition itinérante Céramique on Tour ! En voyage tout l’été en Bretagne, elle rassemble une sélection d’œuvres céramiques d’artistes émergents ou confirmés, principalement implantés en Bretagne. L’exposition met en lumière la richesse et la diversité des pratiques céramiques contemporaines. Les artistes abordent des thématiques variées naturalisme, géologie, archéologie, figure humaine… Facilement montable et démontable, facilement transportable, la scénographie, à la fois pratique, esthétique et éco-conçue, a été imaginée par le jeune designer brestois Brendan Cornic. À chaque étape, Lucie Baumann, médiatrice culturelle, propose des actions de médiations et des outils de visite adaptés avec pour ambition de rendre la céramique actuelle accessible au plus grand nombre. Artistes exposés Léa Bénétou, Charlotte Beltzung, Alice Bolyos-François, Christelle Familiari, Katia Kameli, François Kamoun, Malo Legrand, Céline Le Guillou, Antoine Lomenech, Quentin Marais, Emma Séférian, Simon Toulan. .

Médiathèque 11 Bis rue des Écoles Le Croisty 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 66 60

