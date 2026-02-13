Exposition itinérante Ctritibulles, Alpes de haute-Provence, Digne-les-Bains

Exposition itinérante Ctritibulles 23 mars – 6 avril Alpes de haute-Provence Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-23T08:30:00+01:00 – 2026-03-23T18:00:00+01:00

Fin : 2026-04-06T08:30:00+02:00 – 2026-04-06T18:00:00+02:00

Le réseau des médiathèques PAAM propose à l’occasion du Printemps de l’esprit critique, toute une série d’évènements (conférences, ateliers, spectacles, jeux, expositions) pour éveiller et sensibiliser tous les publics par la diffusion et la transmission de savoirs et de contenus autour de l’esprit critique et de la thématique de cette année « l’argent ». L’exposition Critibulles circulera au sein du réseau dans les cinq bibliothèques participant à l’évènement du 23 mars au 5 avril et sera donc visible dans plusieurs lieux de notre vaste territoire rural, en complément des évènements déployés sur le réseau.

Alpes de haute-Provence 8 Av. Bad Mergentheim, 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Exposition BD pour explorer l’esprit critique, en accompagnement des actions déployées dans 5 bibliothèques du réseau PAAM