Exposition itinérante De l’Art des Sens… Aux Oubliés Cadillac-sur-Garonne

Exposition itinérante De l’Art des Sens… Aux Oubliés

89 Rue Cazeaux-Cazalet Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-08

fin : 2025-12-06

2025-11-08

Un parcours artistique et sensible à travers 5 lieux emblématiques de la ville.

Une mise en lumière du travail créatif réalisé par les patients et les équipes de nos ateliers (Centre de Jour, UMD, Unité Regain, ESPASS de Podensac) en partenariat avec l’artiste Clémence BAJEUX.

Exposition d’œuvres variées (photographies, sculptures, installations…) visibles jusqu’au 6 décembre. (Les réalisations audiovisuelles seront diffusées exclusivement le 8 novembre.)

Balade guidée par Léonor Reuzé accompagnée d’une ambiance musicale.

Un moment pour créer du lien, valoriser les talents et porter un regard nouveau sur les thèmes de la mémoire et de l’humanité, en associant le patrimoine de la ville et l’histoire de l’hôpital.

RDV à partir de 11h45 au jardin du château de Cadillac (Pensez à apporter votre pique-nique pour un déjeuner convivial avant le départ !). .

89 Rue Cazeaux-Cazalet Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 19 08 44

