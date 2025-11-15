Exposition itinérante Kandisky, Matisse et Chagall Andolsheim

Exposition itinérante Kandisky, Matisse et Chagall

Cette exposition itinérante gratuite présente des reproductions fidèles d’œuvres majeures issues des collections du Centre Pompidou (Paris), du MoMA (New York) et de la Tate Modern (Londres).

La commission culture de la commune d’Andolsheim et Nom’art vous invitent à découvrir ou redécouvrir trois géants de la peinture moderne lors de son exposition itinérante Kandinsky, Matisse et Chagall , le 15 novembre, à la salle des fêtes, de 9h à 17h30.

Visites guidées d’une heure toutes les heures pour plonger dans l’univers coloré de ces maîtres de la modernité dont les recherches sur les formes et les couleurs ont profondément marqué l’histoire de l’art.

English :

This free touring exhibition features faithful reproductions of major works from the collections of the Centre Pompidou (Paris), MoMA (New York) and Tate Modern (London).

German :

Diese kostenlose Wanderausstellung zeigt originalgetreue Reproduktionen bedeutender Werke aus den Sammlungen des Centre Pompidou (Paris), des MoMA (New York) und der Tate Modern (London).

Italiano :

Questa mostra itinerante gratuita presenta riproduzioni fedeli di importanti opere provenienti dalle collezioni del Centre Pompidou (Parigi), del MoMA (New York) e della Tate Modern (Londra).

Espanol :

Esta exposición itinerante gratuita presenta reproducciones fieles de grandes obras de las colecciones del Centro Pompidou (París), el MoMA (Nueva York) y la Tate Modern (Londres).

