Jura

Exposition Itinérante « Les forêts d'altitude, des forêts de liens »
La Pesse
Jura

Début : 2025-05-29 10:00:00

fin : 2025-06-01 17:00:00

2025-05-29

Exposition Itinérante « Les forêts d’altitude, des forêts de liens »

Visite libre du 29 mai au 1er juin, de 10h à 12h et de 13h à 17h.

Les Bouchoux Salle polyvalente 18 mai (10h-12h et 13h-17h)

La Pesse Parking du téléski 29 mai au 1er juin (10h-12h et 13h-17h)

Les Moussières Salle pollyvalente Les Dolines 7 et 8 juin (10h-12h et 13h-17h)

Lajoux Maison du Parc naturel régional du Haut-Jura- 14 juin (13h30-18h) et 15 juin (10h-12h et 13h-17h)

Lamoura Salle d’exposition La Fraternelle (459 Grande Rue) 21 et 22 juin (10h-12h et 13h-17h)

Prémanon Salle communale proche de l’école et du parking du 8 au 10 août (10h-12h et 13h-17h)

Les Rousses Salle de l’Omnibus 14 au 17 août (10h-12h et 13h-17h)

Bellefontaine Salle polyvalente 6 et 7 septembre (10h-12h et 13h-17h)

Chapelle-des-bois Espace 4 saisons 13 et 14 septembre (10h-12h et 13h-17h)

Chaux-Neuve Parking de la mairie 20 et 21 septembre (10h-12h et 13h-17h)

Mouthe Salle polyvalente 27 et 28 septembre (10h-12h et 13h-17h)

(Re)découvrez la richesse et la beauté des forêts d’altitude jurassiennes grâce à une exposition itinérante venant à votre rencontre en roulotte ! À travers photos, illustrations, animations et textes ludiques, découvrez comment les êtres peuplant nos forêts d’altitude sont liés les uns aux autres et quelle place nous avons dans ce vaste réseau de liens.

L’exposition est gratuite et pensée pour tous novices et passionnés, petits et grands. Elle est déclinée en version audio et «?facile à lire et à comprendre? . .

Rue de la fruitière Parking du téléski

La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 13 20 contact@groupe-tetras-jura.org

