Exposition itinérante Rendez-vous en terrain connu… Rue Joachim Le Strat Noyal-Pontivy
Rue Joachim Le Strat Maison de Maitre Noyal-Pontivy Morbihan
Début : 2025-10-09
fin : 2025-11-27
2025-10-09
Découvrez le travail des assistantes maternelles de notre territoire, mis en lumière par le photographe Yohann Hamonic ! .
Rue Joachim Le Strat Maison de Maitre Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne
