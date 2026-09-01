Informations pratiques

Saint-Chély-d’Apcher

EXPOSITION ITINÉRANTE VIVRE DANS LE PAYS DU GÉVAUDAN EN 2050

23 Boulevard Guérin d’Apcher Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 09:00:00

fin : 2026-09-21 12:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT, le PETR et le CAUE organisent une exposition itinérante accompagnée d’ateliers participatifs pour imaginer ensemble le territoire de demain. Du 15 au 21 septembre, hors week-end, venez découvrir l’exposition, échanger et participer aux différents ateliers. Ces temps de rencontre sont ouverts à toutes et tous et permettent à chacun de partager ses idées.

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT, le PETR et le CAUE organisent une exposition itinérante accompagnée d’ateliers participatifs pour imaginer ensemble le territoire de demain.

Du 15 au 21 septembre, hors week-end, venez découvrir l’exposition, échanger et participer aux différents ateliers. Ces temps de rencontre sont ouverts à toutes et tous et permettent à chacun de partager ses idées, ses attentes et sa vision de l’avenir du territoire.

Inauguration le 15 septembre de 18h à 20h au siège de la Communauté de Communes des Terres d’Apcher-Margeride-Aubrac. .

23 Boulevard Guérin d’Apcher Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 47 46 49 lrocher@petr-gevaudan-lozere.fr

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English :

As part of the development of the SCoT, the PETR and the CAUE are organizing a traveling exhibition accompanied by participatory workshops to imagine the region of tomorrow together. From September 15 to 21 (excluding weekends), come discover the exhibition, exchange ideas, and participate in the various workshops. These events are open to everyone and give everyone the opportunity to share their ideas.

L’événement EXPOSITION ITINÉRANTE VIVRE DANS LE PAYS DU GÉVAUDAN EN 2050 Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-09-01 par 48-OT Margeride en Gévaudan