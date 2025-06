EXPOSITION ITINER’ART À MONTAGNAC Montagnac 22 juin 2025 07:00

Hérault

EXPOSITION ITINER’ART À MONTAGNAC 88 Avenue Pierre Azéma Montagnac Hérault

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Un parcours d’ateliers d’Art aux alentours de Pézenas

Itiner’Art

Portes ouvertes le Samedi 22 Juin de 11h à 18h

8 artistes s’exposent dans l’atelier de Roselyne Schowing et Enrique Malaver à Montagnac

– MYC. Maryse Demarets

– Anna Hauser-Pellerin

– Bernard Hennequin

– Mam’zelle Zabeth

– Enrique Malaver

– Roselyne Schowing

– Christine Valette

– Sandrine Thiebaut-Vachon

Entrée Libre .

88 Avenue Pierre Azéma

Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 6 22 76 42 34

English :

An itinerary of art workshops around Pézenas

German :

Ein Rundgang durch die Kunstateliers in der Umgebung von Pézenas

Italiano :

Un itinerario di laboratori artistici nei dintorni di Pézenas

Espanol :

Itinerario de talleres artísticos por Pézenas

