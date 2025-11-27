EXPOSITION ITINER’ART Paulhan
EXPOSITION ITINER’ART Paulhan jeudi 27 novembre 2025.
EXPOSITION ITINER’ART
5 Avenue de la Gare Paulhan Hérault
Début : 2025-11-27
fin : 2025-12-04
2025-11-27
Venez découvrir les œuvres d’un collectif d’artistes exposées.
Vernissage le 28 novembre à 18h. .
5 Avenue de la Gare Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 6 61 88 97 93
English :
Come and discover the works of a collective of artists on display.
German :
Entdecken Sie die ausgestellten Werke eines Künstlerkollektivs.
Italiano :
Venite a scoprire le opere di una collettiva di artisti in mostra.
Espanol :
Venga a descubrir las obras expuestas de un colectivo de artistas.
