EXPOSITION ITINER’ART

5 Avenue de la Gare Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-11-27

Venez découvrir les œuvres d’un collectif d’artistes exposées.

Venez découvrir les œuvres d’un collectif d’artistes exposées.

Vernissage le 28 novembre à 18h. .

5 Avenue de la Gare Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 6 61 88 97 93

English :

Come and discover the works of a collective of artists on display.

German :

Entdecken Sie die ausgestellten Werke eines Künstlerkollektivs.

Italiano :

Venite a scoprire le opere di una collettiva di artisti in mostra.

Espanol :

Venga a descubrir las obras expuestas de un colectivo de artistas.

L’événement EXPOSITION ITINER’ART Paulhan a été mis à jour le 2025-11-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS