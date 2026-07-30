Exposition Itzalek diotena, ce que disent les ombres Salle Posta Urrugne
vendredi 11 septembre 2026 · Salle Posta · Urrugne
Informations pratiques
Urrugne
Exposition Itzalek diotena, ce que disent les ombres
Salle Posta Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-10-16 17:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Itzalek diotena / Ce que disent les ombres rassemble des photographies, vidéos et écrits
poétiques dans une continuité visuelle et thématique qui unit la lumière et l’obscurité, le cycle
terrestre du jour et de la nuit, l’image photographique et le son musical.
Dans cette exposition, Ihintza-Chloë Hargous Aranburu présente des photographies d’artefacts
architecturaux, des variations de couleurs murales et des inscriptions graphiques qui s’avèrent être
des lettres, des chiffres, des mots et des signes parfois cryptés. Image après image, on établit des
liens entre les différents éléments, des échos apparaissent à l’intérieur d’une série qui évolue dans
une grande lumière qui laisse peu de place à l’ombre. Un tournant s’opère dans la série quand
l’obscurité s’installe; l’image est bouleversée. .
Salle Posta Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
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English : Exposition Itzalek diotena, ce que disent les ombres
L’événement Exposition Itzalek diotena, ce que disent les ombres Urrugne a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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