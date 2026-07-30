Exposition Itzalek diotena, ce que disent les ombres Salle Posta Urrugne

Informations pratiques

Urrugne

Exposition Itzalek diotena, ce que disent les ombres

Salle Posta Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 14:00:00

fin : 2026-10-16 17:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Itzalek diotena / Ce que disent les ombres rassemble des photographies, vidéos et écrits

poétiques dans une continuité visuelle et thématique qui unit la lumière et l’obscurité, le cycle

terrestre du jour et de la nuit, l’image photographique et le son musical.

Dans cette exposition, Ihintza-Chloë Hargous Aranburu présente des photographies d’artefacts

architecturaux, des variations de couleurs murales et des inscriptions graphiques qui s’avèrent être

des lettres, des chiffres, des mots et des signes parfois cryptés. Image après image, on établit des

liens entre les différents éléments, des échos apparaissent à l’intérieur d’une série qui évolue dans

une grande lumière qui laisse peu de place à l’ombre. Un tournant s’opère dans la série quand

l’obscurité s’installe; l’image est bouleversée. .

Salle Posta Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

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English : Exposition Itzalek diotena, ce que disent les ombres

L’événement Exposition Itzalek diotena, ce que disent les ombres Urrugne a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque