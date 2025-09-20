Exposition IV « La dynastie des Roux, témoins d’une épopée maritime et commerciale » Ancien évêché d’Uzès Uzès

Exposition IV « La dynastie des Roux, témoins d’une épopée maritime et commerciale » 20 et 21 septembre Ancien évêché d’Uzès Gard

Entrée libre et gratuite à l’exposition, tout le week-end, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville d’Uzès vous ouvre gratuitement les portes d’Uzès Exposition IV « La dynastie des Roux, témoins d’une épopée maritime et commerciale ».

Pour cette quatrième édition, plus de 110 œuvres sont exposées à l’Ancien Évêché d’Uzès avec notamment de nombreuses aquarelles de la famille Roux ainsi que plusieurs tableaux de la famille Adam. Ces toiles d’exception seront accompagnées de nombreux objets de la marine et de splendides maquettes de bateaux (dont une prêtée par le musée national de la Marine de Paris).

Partez librement à la découverte de cette lignée d’artistes !

Ancien évêché d'Uzès Place de l'Évêché, 30700 Uzès

Parking Q-Park Les Marronniers (payant)

Parking Q-Park Gide (payant)

Parking Pompidou (gratuit)

Parking du Refuge (gratuit)

