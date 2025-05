[Exposition] Ivana Minafra – Salle Monet Hautot-sur-Mer, 6 juin 2025 11:00, Hautot-sur-Mer.

Seine-Maritime

[Exposition] Ivana Minafra Salle Monet Espace de la Mer · Pourville-sur-Mer Hautot-sur-Mer Seine-Maritime

Plongez dans l’univers onirique de la peintre italienne Ivana Minafra avec Inventaire , une exposition unique à découvrir à l’Espace de la Mer, face aux falaises inspirantes de Pourville-sur-Mer.

Conçue comme une fresque lumineuse, cette exposition réunit des œuvres créées sur plus de dix années de recherche artistique. Chaque tableau est une pièce d’un tout, un fragment poétique qui fait écho aux autres, tissant une famille de visions intimes et puissantes. L’ensemble forme un inventaire sensible, à la fois fragile et vibrant, qui transcende le temps.

Ivana Minafra, artiste permanente de la galerie Cécile Dufay à Paris, propose ici un voyage introspectif et sensoriel, entre abstraction lyrique et rêve éveillé. Inventaire invite le visiteur à prendre le temps de regarder, de ressentir, de s’imprégner d’un regard instinctif sur le monde contemporain, empreint de beauté et de mystère.

Espace de la Mer Pourville-sur-Mer

Du 6 au 15 juin 2025, de 11h à 19h

Vernissage samedi 7 juin à 14h30

Entrée libre

En savoir plus sur l’artiste

Site officiel ivanaminafra.com

Galerie Cécile Dufay galeriececiledufay.fr

Contact presse Daniel Merlin Agent France

06 07 11 33 11

Lien vers le dossier presse https://www.icloud.com/iclouddrive/048bqQViOSt4JQ5UKr4lXHGnQ#Expo_Inventaire_Ivana_Minafra_juin_2025

Salle Monet Espace de la Mer · Pourville-sur-Mer

Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 07 11 33 11 0607113311@orange.fr

English : [Exposition] Ivana Minafra

Immerse yourself in the dreamlike world of Italian painter Ivana Minafra with « Inventaire », a unique exhibition at Espace de la Mer, facing the inspiring cliffs of Pourville-sur-Mer.

Conceived as a luminous fresco, this exhibition brings together works created over more than ten years of artistic research. Each painting is a piece of a whole, a poetic fragment that echoes the others, weaving a family of intimate and powerful visions. The whole forms a sensitive inventory, both fragile and vibrant, that transcends time.

Ivana Minafra, a permanent artist at Galerie Cécile Dufay in Paris, takes us on an introspective, sensory journey, somewhere between lyrical abstraction and daydreaming. « Inventaire » invites visitors to take the time to look, to feel and to take an instinctive look at the contemporary world, imbued with beauty and mystery.

? Espace de la Mer ? Pourville-sur-Mer

? June 6 to 15, 2025, 11 am to 7 pm

? Opening: Saturday June 7, 2.30pm

? Free admission

? More about the artist

Official website: ivanaminafra.com

Galerie Cécile Dufay: galeriececiledufay.fr

? Press contact: Daniel Merlin ? Agent France

06 07 11 33 11

Link to press kit: https://www.icloud.com/iclouddrive/048bqQViOSt4JQ5UKr4lXHGnQ#Expo_Inventaire_Ivana_Minafra_juin_2025

German :

Tauchen Sie ein in die Traumwelt der italienischen Malerin Ivana Minafra mit « Inventar », einer einzigartigen Ausstellung, die Sie im Espace de la Mer gegenüber den inspirierenden Klippen von Pourville-sur-Mer entdecken können.

Die Ausstellung ist wie ein leuchtendes Fresko gestaltet und vereint Werke, die im Laufe von mehr als zehn Jahren künstlerischer Forschung entstanden sind. Jedes Bild ist ein Teil eines Ganzen, ein poetisches Fragment, das auf andere zurückfällt und eine Familie von intimen und kraftvollen Visionen webt. Die Gesamtheit bildet eine sensible, zerbrechliche und vibrierende Bestandsaufnahme, die die Zeit überwindet.

Ivana Minafra, ständige Künstlerin der Galerie Cécile Dufay in Paris, schlägt hier eine introspektive und sensorische Reise vor, die zwischen lyrischer Abstraktion und Wachtraum angesiedelt ist. « Inventar » lädt den Besucher ein, sich Zeit zu nehmen, um zu schauen, zu fühlen und einen instinktiven Blick auf die zeitgenössische Welt zu werfen, der von Schönheit und Geheimnis geprägt ist.

? Espace de la Mer ? Pourville-sur-Mer

? 6. bis 15. Juni 2025, von 11 bis 19 Uhr

? Vernissage: Samstag, 7. Juni um 14:30 Uhr

? Freier Eintritt

? Mehr über den Künstler

Offizielle Website: ivanaminafra.com

Galerie Cécile Dufay galeriececiledufay.fr

? Pressekontakt: Daniel Merlin ? Agent Frankreich

06 07 11 33 11

Link zur Pressemappe: https://www.icloud.com/iclouddrive/048bqQViOSt4JQ5UKr4lXHGnQ#Expo_Inventaire_Ivana_Minafra_juin_2025

Italiano :

Immergetevi nel mondo onirico della pittrice italiana Ivana Minafra con « Inventaire », una mostra unica all’Espace de la Mer, di fronte alle suggestive scogliere di Pourville-sur-Mer.

Concepita come un affresco luminoso, questa mostra riunisce opere create in oltre dieci anni di ricerca artistica. Ogni dipinto è un pezzo di un tutto, un frammento poetico che fa eco agli altri, intrecciando una famiglia di visioni intime e potenti. Insieme, formano un inventario sensibile, fragile e vibrante al tempo stesso, che trascende il tempo.

Ivana Minafra, artista permanente presso la galleria Cécile Dufay di Parigi, ci accompagna in un viaggio introspettivo e sensoriale, a metà strada tra astrazione lirica e sogno a occhi aperti. « Inventaire » invita i visitatori a prendersi il tempo per guardare, sentire, guardare istintivamente il mondo contemporaneo, intriso di bellezza e mistero.

? Espace de la Mer? Pourville-sur-Mer

? Dal 6 al 15 giugno 2025, dalle 11.00 alle 19.00

? Inaugurazione: sabato 7 giugno alle 14.30

? Ingresso libero

? Per saperne di più sull’artista

Sito ufficiale: ivanaminafra.com

Galleria Cécile Dufay: galeriececiledufay.fr

? Contatto stampa: Daniel Merlin ? Agente Francia

06 07 11 33 11

Link alla cartella stampa: https://www.icloud.com/iclouddrive/048bqQViOSt4JQ5UKr4lXHGnQ#Expo_Inventaire_Ivana_Minafra_juin_2025

Espanol :

Sumérjase en el mundo onírico de la pintora italiana Ivana Minafra con « Inventaire », una exposición única en el Espace de la Mer, frente a los inspiradores acantilados de Pourville-sur-Mer.

Concebida como un fresco luminoso, esta exposición reúne obras creadas a lo largo de más de diez años de investigación artística. Cada cuadro es una pieza de un todo, un fragmento poético que se hace eco de los demás, tejiendo juntos una familia de visiones íntimas y poderosas. Juntos, forman un inventario sensible, a la vez frágil y vibrante, que trasciende el tiempo.

Ivana Minafra, artista permanente de la galería Cécile Dufay de París, nos lleva a un viaje introspectivo y sensorial, entre la abstracción lírica y la ensoñación. « Inventaire » invita al visitante a tomarse el tiempo de mirar, de sentir, de echar una mirada instintiva al mundo contemporáneo, impregnado de belleza y misterio.

? Espacio del Mar ? Pourville-sur-Mer

? Del 6 al 15 de junio de 2025, de 11:00 a 19:00 horas

? Inauguración: sábado 7 de junio a las 14.30 h

? Entrada gratuita

? Más información sobre el artista

Sitio web oficial: ivanaminafra.com

Galería Cécile Dufay: galeriececiledufay.fr

? Contacto de prensa: Daniel Merlin ? Agente Francia

06 07 11 33 11

Enlace al dossier de prensa: https://www.icloud.com/iclouddrive/048bqQViOSt4JQ5UKr4lXHGnQ#Expo_Inventaire_Ivana_Minafra_juin_2025

