Exposition Jack London et la croisière du Snark Abri des Guetteurs Douarnenez

Abri des Guetteurs 5 Boulevard Jean Richepin Douarnenez Finistère

Début : 2025-12-19 15:00:00

fin : 2026-01-04 19:00:00

2025-12-19

Pour faire revivre le grand projet de tour du monde à la voile imaginé par Jack London, cette exposition s’appuie sur un article de Nathalie Couilloud paru dans la revue le Chasse-Marée. S’ajoutent au récit, les photos d’époque prises par l’équipage, des maquettes et objets du Pacifique, des dioramas et autres documents sonores qui jalonnent ce parcours comme une invitation au voyage. Tous les jours de 15 h à 19 h. .

