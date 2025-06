Exposition Jacques Demy et Georges Rouquier Goutrens 1 juillet 2025 07:00

Exposition Jacques Demy et Georges Rouquier 62 Place de l'église St Amans Goutrens Aveyron

Début : Vendredi 2025-07-01

fin : 2025-09-30

2025-07-01

2025-09-01

A l’espace Georges Rouquier.

L’exposition temporaire 2025 est consacré à la relation professionnelle entre Jacques Demy et Georges Rouquier. En effet J. Demy a débuté sa carrière comme assistant réalisateur en 1955 sur 3 films de G . Rouquier ‘’ Lourdes et ses miracles’’, ‘’ Arthur Honegger’’ et ‘’SOS Noronha’’.

L’exposition ‘’Demy-Rouquier’’ à Goutrens est en collaboration avec l’exposition Agnès Varda au Musée Soulages à Rodez. Celle ci débute le 28 juin.

Tous les visiteurs de l’expo Varda muni d’un billet, auront un tarif réduit à l’Espace Georges Rouquier pendant la durée de l’exposition (du 1er juillet au 30 septembre) .

62 Place de l’église St Amans

Goutrens 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 19 89 association.georges.rouquier@orange.fr

English :

At Espace Georges Rouquier.

German :

Im Espace Georges Rouquier.

Italiano :

Presso l’Espace Georges Rouquier.

Espanol :

En el Espace Georges Rouquier.

