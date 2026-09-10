Exposition : Jacques Drouin – Itinéraire, en quête d’artistes, Église Saint-Ouen, Le Mesnil-au-Grain

Informations pratiques

Exposition : Jacques Drouin – Itinéraire, en quête d’artistes 19 et 20 septembre Église Saint-Ouen Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le travail de Jacques Drouin se présente sous forme de séries qui se déclinent de manière récurrente, quasi obsessionnelle comme autant de tentatives pour se rapprocher et cerner l’objet à saisir : les Gîtes-cœur (2007-09), les Tipis (2004-09), les Suspensions (2009-12), les Empreintes (2013), les Urnes, les Nasses…sont le fruit d’un cheminement plus que d’une démarche. Jacques Drouin aime à se « laisser guider par [l’] impérieuse nécessité de peindre », ignorant à l’avance ce qui progressivement va lui apparaître. Il aime à dire que son unique démarche consiste à «peindre pour voir».

Peindre c’est être pris dans ce qu’il appelle ses «errances intuitives» tel un nomade qui explore et travaille le support. Celui-ci est saturé, scarifié, parsemé d’empreintes, comme un chantier de fouille. Traces de grattage, ponçage, recouvrement, tout un traitement d’aller-retour entre les couches de peinture, entre les strates et leur histoire. Issue de ce cheminement erratique et impérieux, la toile dont il devient « le regardeur, [se retrouvant] toujours témoin de sa propre invitation. » Sa pratique turbulente accouche d’une peinture tourmentée et vibrante quasi organique où s’entremêlent scarifications et marbrures, trouées, marques et traces grattages.

« Peindre c’est osciller entre la mémoire qui résiste et l’oubli qui s’impose. Retenir ce battement qui scande le simulacre du temps, peindre pour saisir. Peindre pour voir, jusqu’à effacement, et s’approprier le silence ».

Né en 1952, Jacques Drouin a vécu et travaillé toute sa vie en Basse-Normandie.

Église Saint-Ouen Impasse du Hamelet, 14260 Le Mesnil-au-Grain Le Mesnil-au-Grain 14260 Calvados Normandie

Le travail de Jacques Drouin se présente sous forme de séries qui se déclinent de manière récurrente, quasi obsessionnelle comme autant de tentatives pour se rapprocher et cerner l’objet à saisir : à…

©Jacques Drouin