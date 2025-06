Exposition Jacques Fouquet Brou 2 juillet 2025 07:00

Exposition Jacques Fouquet Chapelle Saint-Marc / Office de Tourisme Brou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-27

Exposition de peintures de Jacques Fouquet.

Jacques Fouquet ou l’urgence de peindre ! Artiste autodidacte affranchi de toutes considérations académiques, Jacques Fouquet ne s’interdit rien, sans autre prétention que de prendre du plaisir et de faire partager. Il a commencé à peindre dans les années 1980 et depuis 2022, il se consacre assidument et presque entièrement à la peinture. Sa peinture plus figurative, laisse apparaitre dans le geste et l’usage de la matière quelques réminiscences de celle d’avant , quand l’abstraction et les grands formats étaient au cœur de sa création. L’essentiel pour lui n’est pas tant le sujet, mais l’atmosphère qui se dégage de ses peintures.

Exposition visible aux horaires d’ouverture habituels du bureau d’information touristique. .

Chapelle Saint-Marc / Office de Tourisme

Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 01 12 contact@grandchateauduntourisme.fr

English :

Exhibition of paintings by Jacques Fouquet.

German :

Ausstellung von Gemälden von Jacques Fouquet.

Italiano :

Mostra di dipinti di Jacques Fouquet.

Espanol :

Exposición de pinturas de Jacques Fouquet.

