Exposition Jacques Henri Lartigue, En villégiature Musée Royan

Exposition Jacques Henri Lartigue, En villégiature

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 2.1 – 2.1 – 2.1 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-02

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-04-02 2026-07-01 2026-09-01

Il y a cent ans, Jacques Henri Lartigue (1894-1986), photographe dont la vie traverse le XXe siècle, séjourne à Royan pour la seconde fois. Le Musée de Royan met à l’honneur une partie singulière de son œuvre témoignant de l’évolution de la villégiature.

.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One hundred years ago, Jacques Henri Lartigue (1894-1986), a photographer whose life spanned the 20th century, visited Royan for the second time. The Musée de Royan honors a singular part of his work, which bears witness to the evolution of the holiday resort.

L’événement Exposition Jacques Henri Lartigue, En villégiature Royan a été mis à jour le 2026-02-24 par Mairie de Royan