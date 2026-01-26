[Exposition] Jacques Métaireau Le Café des Tribuneaux Dieppe

[Exposition] Jacques Métaireau

Le Café des Tribuneaux / 1 Place du Puits Salé Dieppe Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13

fin : 2026-03-07

2026-02-13

Et si les murs du Café des Tribunaux pouvaient parler ?

À travers cette exposition, Jacques Métaireau propose une plongée sensible et artistique dans la mémoire oubliée d’un lieu emblématique de Dieppe, carrefour d’histoires, de destins et de regards.

Jusqu’en 1810, le Café des Tribunaux portait le nom de l’Auberge de l’Horloge. Il doit ensuite son appellation à la proximité de l’ancien tribunal, situé au XIXᵉ siècle dans l’actuelle rue Victor-Hugo. Lieu au décor pittoresque, typique du style régionaliste, le café devient très tôt un espace prisé, notamment dès la Belle Époque.

À travers ses œuvres, l’artiste interroge ce qu’il nomme la mémoire sémantique cette mémoire collective qui s’efface, se transforme, se fragmente. Exposer en lien direct avec le lieu hôte devient alors un prétexte pour raconter l’histoire, en révéler les strates, les présences visibles et invisibles.

Dans l’antre du Café des Tribunaux, les visiteurs croiseront des figures majeures de la culture et de l’histoire, ayant réellement fréquenté Dieppe et ce café.

Une exposition qui mêle art, histoire, littérature et mémoire, invitant le visiteur à ralentir, observer et imaginer ce que le lieu a vu, entendu et conservé.

L’exposition

• 30 œuvres

• Réalisées sur papier kraft industriel de récupération

• Format 165 x 65 cm

ℹ️ Renseignements et tarifs des œuvres disponibles sur place .

Le Café des Tribuneaux / 1 Place du Puits Salé Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie jacquesmetaireau34@gmail.com

