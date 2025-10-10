Exposition Jacques Moisan Un Regard sur le Bois Maison Saint-Yves Saint-Brieuc

Exposition Jacques Moisan Un Regard sur le Bois

Maison Saint-Yves 81 rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-10 09:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

2025-10-10

Jacques Moisan poursuit un long parcours singulier avec le bois, dans une connaissance et une relation s’intensifiant. Son travail de créations de tableaux de marqueterie est aujourd’hui comme absorbé et guidé par un regard contemplatif sur la matière : ouverture à la beauté et au mystère de la Création. Ses compositions abstraites invitent à entrer dans cette expérience sensible et silencieuse. .

Maison Saint-Yves 81 rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 13 40

