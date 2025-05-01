Exposition : Jade KHOO, Terre ou Lune Galerie 9e art Paris

En ce début d’année, nous vous invitons au lancement d’un nouvel album à la Galerie 9e art.

Pour la sortie de Terre ou Lune par Jade Khoo, la Galerie organise une exposition présentant une sélection des planches et travaux de couvertures de ce splendide album réalisé à l’aquarelle.

Jade Khoo offre aux lecteurs près de 300 pages en couleurs directes dans un univers entre science-fiction et poésie du monde naturel. Son travail, influencé en partie par Moebius, Zao Dao ou Hayao Miyazaki, se distingue par l’éclat de ses couleurs et la douceur de son trait. Le tout, au service d’un récit qui explore les questions d’identité, d’aliénation et du prix des utopies.

Un rendez-vous à ne pas rater pour découvrir un des futurs grand noms de la bande dessinée !

Née en 1998 à Fontainebleau, Jade Khoo dessine, raconte, illustre, tient des carnets de voyages dessinés, anime. Elle obtient son diplôme à l’école des Gobelins, réalise un film d’animation, Colza, avec d’autres étudiantes et étudiants. En 2022, son premier album de bande dessinée est publié aux éditions Dargaud : Zoc. En février 2026, le premier volet de Terre ou Lune, aux éditions Morgen, marque une nouvelle étape de son parcours d’autrice : 300 pages réalisées à l’aquarelle, son médium favori, d’une intensité et force narrative étonnantes.

Le jeudi 05 février 2026

de 18h00 à 21h00

Du vendredi 06 février 2026 au samedi 28 février 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 13h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Galerie 9e art 4, rue Crétet 75009 Paris

https://www.galerie9art.fr/index.php?content=exhib&exhib=517 +33983210384 contact@galerie9art.fr https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art



