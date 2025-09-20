Exposition « Jadis la Couronne » Abbaye Notre-Dame Breuty

Exposition « Jadis la Couronne » 20 et 21 septembre Abbaye Notre-Dame Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Cartes postales d’hier et d’aujourd’hui – La Couronne en images

Plongez dans la mémoire visuelle de La Couronne à travers une collection exceptionnelle de vieilles cartes postales retraçant l’évolution de la ville et de ses quartiers.

Certaines de ces cartes prendront vie grâce à l’intelligence artificielle, offrant une expérience immersive et originale qui mêle patrimoine ancien et technologie moderne.

Une rencontre entre passé et futur, pour redécouvrir la ville sous un nouveau regard.

Abbaye Notre-Dame 25 rue Léonard Jarraud, 16400 La Couronne Breuty 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 37 83 29 72 http://www.vpah-poitou-charentes.org/Angoumois L’abbaye Notre-Dame de la Couronne est fondée au XIIe siècle et les religieux de l’ordre régulier de saint Augustin s’installent en présence de l’évêque Girard de Blay et du comte d’Angoulême. Dès sa création, l’abbaye connaît un grand succès : une nouvelle église est édifiée à la fin du XIIe siècle (chœur et nef : 1171-1194 ; la fin du chantier est ralentie par les guerres, famines…). Elle est dédicacée en 1201, en présence de l’archevêque de Bordeaux.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de la Couronne