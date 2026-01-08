Exposition J’ai rêvé d’un autre monde Scriptorium Hôtel de Ville Caen

Exposition J’ai rêvé d’un autre monde

Surface Sans Cible célèbre à sa façon la naissance de la photographie. En écho au nouveau monde qui s’ouvrait avec l’invention de Nicéphore Niepce, les photographes du collectif vont, chacun avec leur sensibilité, Rêver d’un autre monde .

Ils et elles vont ouvrir une brèche dans le réel, voyager dans des mondes fantasmagoriques, prospecter des utopies visionnaires, explorer des imaginaires. Science-fiction et anticipation, bien sûr, mais aussi rêvasserie, onirisme visuel. Futurologie et uchronie, évidemment mais aussi des univers parallèles et personnels qui s’échapperont de notre monde moderne et rationnel.

Un prix du public récompensera les plus beaux clichés sur le thème Caen, ville d’avenir .

Vernissage le samedi 31 janvier à 11h30.

Avec la participation de

Joël Blanchon Jean-Pascal Biville Linaupe Carter Mathéo Floch -Emmanuel Fossey Robert Hue Olivier Lagnel Benoit Lechartier Bernard Louvel Claude Py Jean-Paul Sibbille- Patrick Gheleyns Gilles Vilquin .

Scriptorium Hôtel de Ville Esplanade Jean-Marie Louvel Caen 14000 Calvados Normandie

English : Exposition J’ai rêvé d’un autre monde

Surface Sans Cible celebrates the birth of photography in its own way. Echoing the new world that opened up with Nicéphore Niepce?s invention, the collective?s photographers will, each with their own sensibility, Dream of another world .

