Exposition JAimée Sancerre
Exposition JAimée Sancerre vendredi 3 avril 2026.
Exposition JAimée
Place Saint-Père Sancerre Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-03 11:00:00
fin : 2026-05-14 12:30:00
Date(s) :
2026-04-03
Venez découvrir l’exposition Traits de Caractère de l’artiste JAimée.
Venez découvrir l’exposition Traits de Caractère de l’artiste JAimée. 0 .
Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 52 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the Traits de Caractère exhibition by artist JAimée.
L’événement Exposition JAimée Sancerre a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois