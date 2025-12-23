Exposition Jaky La Brune, Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Exposition Jaky La Brune

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-14 10:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

2026-01-14

Jaky La Brune est une plasticienne vivant et travaillant entre Paris et Berlin. Elle a fait ses premières armes dans le monde de l’art underground après avoir découvert la peinture en réalisant des pochettes d’album. Elle définit son travail artistique comme étant un exutoire vital qu’elle exprime par la peinture et la couture.

Une voix sous silence explore l’espace intime où naissent les émotions avant qu’elles ne trouvent leurs mots. L’artiste y fait dialoguer peinture et textile l’une portée par l’instinct et l’intensité, l’autre par la douceur, la lenteur et la réparation. Cette exposition invite à percevoir ce qui s’exprime au-delà du langage.

Vernissage le mercredi 14 janvier à 19h30 .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

