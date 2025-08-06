Exposition Janik’ Acrylik Place du Donjon Marcillat-en-Combraille
Place du Donjon Maison du Tourisme Marcillat-en-Combraille Allier
Début : Lundi 2025-08-06
fin : 2025-09-30
2025-08-06 2025-08-31
Exposition de Janik’Acrylik dans la salle du donjon.
Place du Donjon Maison du Tourisme Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 22
English :
Janik’Acrylik exhibition in the dungeon room.
German :
Ausstellung von Janik’Acrylik im Saal des Bergfrieds.
Italiano :
Esposizione di Janik’Acrylik nella stanza dei sotterranei.
Espanol :
Exhibición de Janik’Acrylik en la sala del calabozo.
