Exposition Janik’ Acrylik Place du Donjon Marcillat-en-Combraille

Exposition Janik’ Acrylik Place du Donjon Marcillat-en-Combraille mercredi 6 août 2025.

Exposition Janik’ Acrylik

Place du Donjon Maison du Tourisme Marcillat-en-Combraille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-08-06
fin : 2025-09-30

Date(s) :
2025-08-06 2025-08-31

Exposition de Janik’Acrylik dans la salle du donjon.
  .

Place du Donjon Maison du Tourisme Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 22 

English :

Janik’Acrylik exhibition in the dungeon room.

German :

Ausstellung von Janik’Acrylik im Saal des Bergfrieds.

Italiano :

Esposizione di Janik’Acrylik nella stanza dei sotterranei.

Espanol :

Exhibición de Janik’Acrylik en la sala del calabozo.

L’événement Exposition Janik’ Acrylik Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2025-08-06 par Montluçon Tourisme