Exposition JAPL 2025 – Sélection des Jeunes Architectes et Paysagistes Ligériens Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Nantes

Exposition JAPL 2025 – Sélection des Jeunes Architectes et Paysagistes Ligériens Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Nantes lundi 17 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-17 09:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

L’ensa Nantes, l’Ardepa et l’URCAUE se sont à nouveau associées pour vous présenter les travaux de la 5e édition de la sélection des Jeunes Architectes et Paysagistes Ligériens (JAPL). Cette exposition réunissant 7 agences et l’équipe régionale AJAP 2023 est l’occasion de poser de nouvelles pistes de réflexion pour l’aménagement des territoires habités et naturels de demain face aux enjeux de durabilité et de sobriété que nous impose l’urgence socio-écologique du XXIe siècle. Commissariat : Lucile Garnier, docteure en architecture, Jean Favreau et Marie Tesson, doctorants en architecture sous la coordination de Pauline Ouvrard, enseignante-chercheuse à l’ensa Nantes et commissaire de l’édition précédente. Lauréats des JAPL 2025 :- François Massin Castan, Atelier du Ralliement,- Arthur Bourgeois Lacarra et Fostine-Kenza Tlensani, Atelier Iso,- Jérémy Binard, Delphine Charnacé, Gautier Martin, Charles Poulain, Tifenn Taillandier et Gabriel Violeau, Bientôt architectes et urbanistes,- Judith Busson et François Cattoni, Figura,- Martin Priarollo, Fleuve,- Éloïse Couapel et Chloé Massot, Loom Architecture,- Noémie Corbel, Adrien Ory et Estelle Sauvaître, socle. Lauréats régionaux des AJAP 2023 :Pierre et Simon Arnou, Arnou architectes Exposition du 24 septembre au 21 novembre 2025 :lundi au vendredi de 9h à 18hPlace Centrale 1A à l’ensa Nanes Vernissage mardi 23 septembre 2025 à 18h30

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Île de Nantes Nantes 44200

02 40 16 01 21 https://www.nantes.archi.fr/ ensan@nantes.archi.fr