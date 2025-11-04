Exposition: Japon Errance, photographies de Bruno NICOLAS Place Marguerite Laborde Pau

Place Marguerite Laborde Médiathèque André Labarrère Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-30

2025-11-04

À travers ces clichés, le Japon vous tend la main, entre ombres nocturnes, gares en mouvement et rituels immuables. Dans ce voyage intérieur, l’imprévu devient une boussole. Le regard s’attarde, capte une beauté fragile, distillée au détour du quotidien. La ville s’efface, la foule s’organise, l’âme japonaise affleure. On ressent l’intensité du silence, la poésie d’un instant suspendu. Derrière les images des histoires à écrire, des émotions à ressentir, des rêves à projeter. Et si ce regard devenait aussi le vôtre ? .

Place Marguerite Laborde Médiathèque André Labarrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 05 10 00

