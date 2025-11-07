EXPOSITION JAPON ET ART NOUVEAU AU CHÂTEAU LAURENS Domaine de Belle Isle Agde

EXPOSITION JAPON ET ART NOUVEAU AU CHÂTEAU LAURENS

Domaine de Belle Isle Avenue Raymond Pitet Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-07

Le Japon est à l’honneur au Château Laurens !

Kimonos, créations washi et calligraphies japonaises vous invite à célébrer l’amitié franco-japonaise à travers des pièces uniques et un décor créé pour l’occasion.

L’exposition envahit les espaces d’apparat à la manière d’un décor vous invitant au voyage et à l’évasion.

Entre tradition et modernité, redécouvrez le cadre monumental du château Laurens pour une parenthèse hors du temps.

Les visites générales, émotion et famille emprunteront également les espaces de l’exposition pour une première découverte des pièces les plus impressionnantes.

Quelques rendez-vous notables

> Vernissage le vendredi 7 novembre

Dimanche 23 novembre Portes ouvertes des espaces de l’exposition

Une offre thématique à découvrir la visite Japon, Japonisme & Art Nouveau, tous les jours à 11h20 et 15h40, à partir du 19 novembre.

L’exposition est organisée en partenariat avec Connexion Event qui vous propose 2 rendez-vous

Samedi 8 novembre Atelier patchwork & kimonos

Dimanche 23 novembre Démonstration de kimonos et coiffure traditionnelle, cérémonie traditionnelle du thé, concert de koto

Informations & réservations 09.71.00.53.00 .

Domaine de Belle Isle Avenue Raymond Pitet Agde 34300 Hérault Occitanie +33 9 71 00 53 00 info.chateaulaurens@ville-agde.fr

English :

Japan has pride of place at Château Laurens!

German :

Japan steht im Mittelpunkt des Geschehens auf Château Laurens!

Italiano :

Il Giappone ha un posto d’onore a Château Laurens!

Espanol :

Japón ocupa un lugar de honor en Château Laurens

