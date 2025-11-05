Exposition Jardin d’hiver Le Lieu de Regard La Rochelle
Exposition Jardin d’hiver Le Lieu de Regard La Rochelle mercredi 5 novembre 2025.
Exposition Jardin d’hiver
Le Lieu de Regard 14 rue du Loup Marin La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-05 14:30:00
fin : 2025-12-06 18:30:00
Date(s) :
2025-11-05
Pendant un mois, Izumi Mattei-Cazalis et Cathy Lam croisent leurs univers et installent leur jardin d’hiver.
.
Le Lieu de Regard 14 rue du Loup Marin La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 58 56 51 lelieuderegard@gmail.com
English :
For a month, Izumi Mattei-Cazalis and Cathy Lam combine their worlds and set up their winter garden.
German :
Einen Monat lang kreuzen Izumi Mattei-Cazalis und Cathy Lam ihre Welten und richten ihren Wintergarten ein.
Italiano :
Per un mese, Izumi Mattei-Cazalis e Cathy Lam uniscono i loro mondi e allestiscono il loro giardino d’inverno.
Espanol :
Durante un mes, Izumi Mattei-Cazalis y Cathy Lam combinan sus mundos e instalan su jardín de invierno.
L’événement Exposition Jardin d’hiver La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-31 par Nous La Rochelle