Exposition Jardin d’hiver Le Lieu de Regard La Rochelle

Exposition Jardin d’hiver

Le Lieu de Regard 14 rue du Loup Marin La Rochelle Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-11-05 14:30:00

fin : 2025-12-06 18:30:00

2025-11-05

Pendant un mois, Izumi Mattei-Cazalis et Cathy Lam croisent leurs univers et installent leur jardin d’hiver.

Le Lieu de Regard 14 rue du Loup Marin La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 58 56 51 lelieuderegard@gmail.com

English :

For a month, Izumi Mattei-Cazalis and Cathy Lam combine their worlds and set up their winter garden.

German :

Einen Monat lang kreuzen Izumi Mattei-Cazalis und Cathy Lam ihre Welten und richten ihren Wintergarten ein.

Italiano :

Per un mese, Izumi Mattei-Cazalis e Cathy Lam uniscono i loro mondi e allestiscono il loro giardino d’inverno.

Espanol :

Durante un mes, Izumi Mattei-Cazalis y Cathy Lam combinan sus mundos e instalan su jardín de invierno.

