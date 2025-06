Exposition « Jardin secret » – Saint-Gaultier 16 juin 2025 10:00

Indre

Exposition par Morgane Barbotin » Jardin secret » à Saint-Gaultier.

« Jardin Secret » exposition et ateliers

Un doux mélange de nature et d’intime dans un univers mêlant formes graphiques et hasard du geste. Des maisons toujours, des chaises toujours, mais aussi des clefs, des personnages, quelques animaux et des végétaux d’ombre et de lumière. .

Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire mo.barbotin@gmail.com

