Exposition Jardiner à la Cité des Sciences et Industrie (19e) Cité des sciences et de l’Industrie Paris

En six chapitres, l’exposition plante le décor ! Des installations

très variées réinterprètent des jardins existants, tout en stimulant

l’un de vos sens. Chaque univers est complété par une parcelle

d’expériences, où enrichir votre culture.

Tout en déambulant, débroussaillez vos connaissances sur les

relations inter-espèces, la biodiversité du sol, l’impact du climat sur

les jardins, ainsi que les pratiques et bienfaits du jardinage…

Apprivoisez espèces animales ou végétales de nos jardins

traditionnellement mal-aimées. Semez votre graine d’inspiration sur « La

fresque des jardiniers », une œuvre numérique évolutive, collective et

vivante.

À la croisée des arts et des sciences, Jardiner offre une bouffée d’air frais pour renouer avec la nature !

Que signifie « jardiner » au XXIe siècle ? Une réflexion à mener tout le long de votre promenade à travers la nouvelle exposition temporaire de la Cité des sciences et de l’industrie. Laissez-vous transporter dans une flânerie active et sensorielle où fleurissent les sciences cachées derrière le jardinage.

Du lundi 27 octobre 2025 au dimanche 12 juillet 2026 :

dimanche

de 10h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

payant

15 € | 12 €



Exposition trilingue (français, anglais, espagnol)

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou 75019 La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

