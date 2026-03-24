Exposition Jardiner au naturel Rue Frédéric Chopin Harfleur

Exposition Jardiner au naturel

Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-14

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-04-14

Jardiner sans pesticide, c’est possible !

Une exposition pour guider les jardiniers dans leur transition écologique.

Un grand pas pour l’environnement et pour notre santé.

Fabriquer son hôtel à insectes ? Limiter le désherbage ? Fabriquer son engrais naturel et utiliser le paillage ?… L’exposition regorge de conseils pratiques pour accompagner les jardiniers qui souhaitent adopter des gestes plus respectueux de la nature en se passant des produits phytosanitaires. .

Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 53 bibliotheque@harfleur.fr

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English : Exposition Jardiner au naturel

L’événement Exposition Jardiner au naturel Harfleur a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie