EXPOSITION JARDINS D’ENCRE ET DE FIL Assignan
EXPOSITION JARDINS D’ENCRE ET DE FIL Assignan vendredi 7 août 2026.
Assignan
EXPOSITION JARDINS D’ENCRE ET DE FIL
rue de Paris Assignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-07
Exposition jardins d’encre et de fil par Denise Sabourin Yves Marcerou
&
Parcours de sculptures le jardin des totems de Serge Griggio
Vernissage le 7 août à 18h
Exposition jardins d’encre et de fil par Denise Sabourin Yves Marcerou
&
Parcours de sculptures le jardin des totems de Serge Griggio
Vernissage le 7 août à 18h .
rue de Paris Assignan 34360 Hérault Occitanie +33 6 75 37 75 59 galerie.rue.de.paris@gmail.fr
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English : EXPOSITION JARDINS D’ENCRE ET DE FIL
Gardens of ink and thread exhibition by Denise Sabourin Yves Marcerou
&
Sculpture trail le jardin des totems by Serge Griggio
Opening August 7 at 6pm
L’événement EXPOSITION JARDINS D’ENCRE ET DE FIL Assignan a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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