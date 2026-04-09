Assignan

EXPOSITION JARDINS D’ENCRE ET DE FIL

rue de Paris Assignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-07

Exposition jardins d’encre et de fil par Denise Sabourin Yves Marcerou

&

Parcours de sculptures le jardin des totems de Serge Griggio

Vernissage le 7 août à 18h

Exposition jardins d’encre et de fil par Denise Sabourin Yves Marcerou

&

Parcours de sculptures le jardin des totems de Serge Griggio

Vernissage le 7 août à 18h .

rue de Paris Assignan 34360 Hérault Occitanie +33 6 75 37 75 59 galerie.rue.de.paris@gmail.fr

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English : EXPOSITION JARDINS D’ENCRE ET DE FIL

Gardens of ink and thread exhibition by Denise Sabourin Yves Marcerou

&

Sculpture trail le jardin des totems by Serge Griggio

Opening August 7 at 6pm

L’événement EXPOSITION JARDINS D’ENCRE ET DE FIL Assignan a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN