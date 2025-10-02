Exposition Jardins invisibles Place De l’église Les Baux-de-Provence

Exposition poétique de peinture, gravures et cyanotypies d’Anne Bonnefon.. Les œuvres inédites de l’artiste sont à découvrir du 2 au 15 octobre, Galerie La Cure, aux Baux-de-Provence.

Jardins invisibles invite à plonger dans un univers poétique où se mêlent le visible et l’inaperçu, entre profondeur marine et ciel étoilé. À travers peintures, gravures et cyanotypes, Anne Bonnefon célèbre la nature dans ses formes sensibles et mystérieuses, révélant des paysages imaginaires et la beauté intemporelle des nuits baussenques. Son travail, nourri de pigments, plantes et matières récoltés dans les Alpilles, fait dialoguer l’intime et l’immense, offrant au regard une expérience où l’invisible devient lumière et couleur. .

Poetic exhibition of paintings, etchings and cyanotypes by Anne Bonnefon… Discover the artist?s original works from October 2 to 15 at Galerie La Cure, in Les Baux-de-Provence.

Poetische Ausstellung mit Malerei, Radierungen und Cyanotypien von Anne Bonnefon… Die unveröffentlichten Werke der Künstlerin sind vom 2. bis 15. Oktober in der Galerie La Cure in Les Baux-de-Provence zu sehen.

Una mostra poetica di dipinti, incisioni e cianotipi di Anne Bonnefon… Le opere originali dell’artista sono visibili dal 2 al 15 ottobre presso la Galerie La Cure, a Les Baux-de-Provence.

Una poética exposición de pinturas, grabados y cianotipos de Anne Bonnefon… Las obras originales de la artista pueden verse del 2 al 15 de octubre en la Galerie La Cure, en Les Baux-de-Provence.

