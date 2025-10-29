Exposition Jazz Box Cécile Léna Librairie Marque-Page Quintin
Exposition Jazz Box Cécile Léna Librairie Marque-Page Quintin mercredi 29 octobre 2025.
Exposition Jazz Box Cécile Léna
Librairie Marque-Page 43 Grand’Rue Quintin Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-29 09:00:00
fin : 2025-11-22 12:30:00
2025-10-29
Dans la courbe des anches
Imaginez de grandes boîtes, posées à hauteur de vue. Chacune contient un décor à la beauté cinématographique qui nous plonge, en huit actes, dans l’histoire du jazz. Habité par les rythmes de la Nouvelle-Orléans, des big bands des années 30, du be-bop de l’après-guerre, Jazz Box célèbre cette musique réfractaire à l’immobilisme, des États-Unis au Japon, en passant par l’Europe et l’Afrique. Ça swingue !
A partir de 8 ans. .
