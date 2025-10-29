Exposition Jazz Box Cécile Léna Librairie Marque-Page Quintin

Exposition Jazz Box Cécile Léna Librairie Marque-Page Quintin mercredi 29 octobre 2025.

Exposition Jazz Box Cécile Léna

Librairie Marque-Page 43 Grand’Rue Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 09:00:00

fin : 2025-11-22 12:30:00

Date(s) :

2025-10-29

Dans la courbe des anches

Imaginez de grandes boîtes, posées à hauteur de vue. Chacune contient un décor à la beauté cinématographique qui nous plonge, en huit actes, dans l’histoire du jazz. Habité par les rythmes de la Nouvelle-Orléans, des big bands des années 30, du be-bop de l’après-guerre, Jazz Box célèbre cette musique réfractaire à l’immobilisme, des États-Unis au Japon, en passant par l’Europe et l’Afrique. Ça swingue !

A partir de 8 ans. .

Librairie Marque-Page 43 Grand’Rue Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Jazz Box Cécile Léna Quintin a été mis à jour le 2025-08-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme