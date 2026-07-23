Exposition Je fais de la peinture peinte Jean-Claude Fournié La Cabane Tayrac

Informations pratiques

Tayrac

Exposition Je fais de la peinture peinte Jean-Claude Fournié

La Cabane 241 chemin des arts Tayrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-02

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-02

Je fais de la peinture peinte dans une réalisation figurative politesse pour partager le nommable . Sa proposition, alliée à un solide métier est un miroir sur nous-même plein d’humanisme, de dérision parfois comme des intonations variées.

vernissage dimanche 02 août à partir de 11h30. 12h30 pause gourmande, 14h30 temps animé.

Né en 1952, après des études aux beaux-arts, il expose aux quatre coins de la France, plusieurs collections privées jalonnent son parcours. En aucune façon moralisateur, son travail témoigne d’une présence certaine et puissante. La peinture a toujours fait partie de mon quotidien .

Sa mémoire visuelle comme il se plait à dire se nourrit de grands maîtres, El Greco, Soutine, Goya, Rembrandt, Manet, Brueghel… ou encore Van Gogh et Picasso qui peuplent parfois ses tableaux.

C’est ma façon de percevoir le monde, ne pas être dupe, la peinture n’est pas un divertissement J’aime les variations, elles permettent de jouer sur différentes tonalités autour d’un même thème

C’est une grande consolation de pouvoir lire Rimbaud. Il y a une communion d’intimité, ça n’a rien à voir avec une réussite sociale, mais ça à voir avec la trace, mais une trace qu’on suit seul et qui mène à une sorte de consistance . .

La Cabane 241 chemin des arts Tayrac 12440 Aveyron Occitanie +33 6 88 74 34 66 lacabane12@orange.fr

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English :

%AB I create paintings %BB in a figurative style %AB as a way to share what can be named %BB. Her approach, combined with solid technical skill, holds up a mirror to ourselves—one full of humanism, sometimes tinged with derision, and featuring a variety of nuances.

L’événement Exposition Je fais de la peinture peinte Jean-Claude Fournié Tayrac a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)