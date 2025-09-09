Exposition Je m’appelle »Mystère » Montbard

Exposition Je m’appelle »Mystère » Montbard mardi 9 septembre 2025.

Exposition Je m’appelle »Mystère »

Place Henri Vincenot Montbard Côte-d’Or

Début : 2025-09-09 09:30:00

fin : 2025-10-08 12:30:00

Françoise Bonnard vous invite à découvrir son univers coloré, à travers 15 peintures, au sein de l’office de tourisme du Montbardois.

Fascinée par cet art, l’envie de peindre a grandi au fil des années, notamment grâce à la naissance de son premier petit-fils. Elle a notamment commencé par peindre des tableaux de Walt Disney pour ses petits-fils. Elle a tenté d’autres styles dont l’acrylique, qui sèche plus vite que l’huile.

»Inspirée par la recherche de modèles colorés, je donne ensuite libre cours à mon imagination ». .

Place Henri Vincenot Montbard 21500 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

