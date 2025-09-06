Exposition « Je rêve de marcher comme un chat » Galerie d’art Superflu Baume-les-Dames

Exposition « Je rêve de marcher comme un chat »

Galerie d’art Superflu 4 place du général de Gaulle Baume-les-Dames Doubs

Gratuit

Début : 2025-09-06 15:00:00

fin : 2025-09-07 19:00:00

2025-09-06

Exposition textile .

Galerie d’art Superflu 4 place du général de Gaulle Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 71 17 66

