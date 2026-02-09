Exposition Je suis dans des mondes étranges de FLORE Nohant-Vic

Exposition Je suis dans des mondes étranges de FLORE

A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie et de la commémoration du 150e anniversaire de la disparition de l’écrivaine, l’artiste photographe FLORE est invitée à investir la maison et le jardin de George Sand avec une création inédite conçue spécialement pour le site !

Exposition de photographies entre tirages argentiques cirés, estampes aquarellées et pièces uniques sur pierre lithographique, réalisées lors de la résidence de FLORE à Nohant. L’artiste a exploré cette dichotomie de présence/absence sur la séparation entre George Sand et Frédéric Chopin à l’intérieur de la maison dans le cadre des visites commentées et dans le jardin. 9 .

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 06 04 maison.george-sand@monuments-nationaux.fr

English :

To mark the Bicentenary of Photography and the 150th anniversary of the writer?s death, artist photographer FLORE has been invited to take over George Sand?s house and garden with an original creation designed especially for the site!

