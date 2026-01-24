Exposition Je te vois… par Valérie Macquin Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais

Exposition Je te vois… par Valérie Macquin

Sauzé-Vaussais 1 bis rue du baron Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-28

2026-02-05

Venez découvrir le travail de patience et d’observation de Valérie Macquin

Le chevreuil… On l’aperçoit parfois au loin, furtif, mais il sait se faire discret.

À travers cette exposition, Je te vois, je vous invite à l’approcher d’un peu plus près..

Photographe amateur, j’aime capturer ces instants suspendus où la vie sauvage se dévoile.

Valérie Macquin

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

Sauzé-Vaussais 1 bis rue du baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr

