Exposition Jean Arène l’âme de la Provence au Musée de Cassis Musée municipal d’art et traditions populaires Cassis

Exposition Jean Arène l’âme de la Provence au Musée de Cassis

Du 28/02 au 30/05/2026 le mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le samedi de 10h à 13h. Musée municipal d’art et traditions populaires Hôtel de Ville de Cassis Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhône

Du 28 février au 30 mai 2026, venez découvrir l’exposition temporaire Jean Arène l’âme de la Provence au Musée d’Art et Traditions populaires de Cassis.

Rétrospective des œuvres de l’artiste-peintre marseillais Jean Arène.



Horaires du Musée mercredi, jeudi, vendredi 10h00-12h30 et 13h30-17h30.

Samedi 10h00-13h00.

Entrée Libre .

Musée municipal d’art et traditions populaires Hôtel de Ville de Cassis Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 36 78 musee@cassis.fr

English :

From February 28 to May 30, 2026, come and discover the temporary exhibition “Jean Arène: the soul of Provence” at the Museum of Art and Popular Traditions in Cassis.

