Exposition Jean-Claude Cousteille Galerie l’App’Art Galerie l’App’Art Périgueux

Exposition photo du lundi 25 août au mardi 9 septembre 2025 inclus
tous les jours (sauf dimanches) 14h30-18h30
Vernissage mardi 26 août à 18h30
Avec le soutien du Conseil départemental de la Dordogne et de la Mairie de Périgueux .
Galerie l’App’Art 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 81 33 25 contact@galerie-appart.org
