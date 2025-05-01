Exposition : Jean-Claude Mézières – Dans l’ombre de Valérian Galerie 9e art Paris

Jean-Claude

Mézières publie sa première bande dessinée en 1955 mais c’est douze ans plus

tard, le 9 novembre 1967 qu’il publie dans Pilote les premières planches de Valérian et Laureline sur le scénario

de son ami Pierre Christin.

La série de bande dessinée

est depuis devenue un classique de la science-fiction littéraire et a influencé

le cinéma du même genre.

En complément des

21 albums de Valérian et

Laureline, les auteurs publient plusieurs hors-séries

(L’avenir est avancé, Par les chemins de

l’espace), réalisent un atlas de l’univers qu’ils

ont développé et travaillent sur un projet de dessin animé qui ne voit pas

malheureusement pas le jour (Les Astéroïdes de

Shimballil).

La richesse de l’univers

de Valérian et Laureline est autant due à la créativité d’invention de

Jean-Claude Mézières pour représenter la faune et la flore extraterrestre qu’à

sa capacité à retranscrire les différentes époques que traversent les héros.

Jean-Claude

Mézières a aussi dessiné de nombreuses autres histoires dont Lady Polaris avec Pierre

Christin en 1987 et collaboré avec Luc Besson à de nombreuses reprises.

Cette exposition

propose au visiteur de se replonger dans les aventures de Valérian et Laureline

en explorant la richesse de l’univers dessiné par Jean-Claude Mézières et fait dialoguer des œuvres issues de différents projets

de cet artiste afin d’en observer les similitudes et singularités.

Le jeudi 05 mars 2026

de 18h00 à 21h00

Du vendredi 06 mars 2026 au samedi 04 avril 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Galerie 9e art 4, rue Crétet 75009 Paris

https://www.galerie9art.fr/index.php?content=exhib&exhib=518 +33983210384 contact@galerie9art.fr https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art



