Exposition : Jean-Claude Mézières – Dans l’ombre de Valérian Galerie 9e art Paris jeudi 5 mars 2026.
Jean-Claude
Mézières publie sa première bande dessinée en 1955 mais c’est douze ans plus
tard, le 9 novembre 1967 qu’il publie dans Pilote les premières planches de Valérian et Laureline sur le scénario
de son ami Pierre Christin.
La série de bande dessinée
est depuis devenue un classique de la science-fiction littéraire et a influencé
le cinéma du même genre.
En complément des
21 albums de Valérian et
Laureline, les auteurs publient plusieurs hors-séries
(L’avenir est avancé, Par les chemins de
l’espace), réalisent un atlas de l’univers qu’ils
ont développé et travaillent sur un projet de dessin animé qui ne voit pas
malheureusement pas le jour (Les Astéroïdes de
Shimballil).
La richesse de l’univers
de Valérian et Laureline est autant due à la créativité d’invention de
Jean-Claude Mézières pour représenter la faune et la flore extraterrestre qu’à
sa capacité à retranscrire les différentes époques que traversent les héros.
Jean-Claude
Mézières a aussi dessiné de nombreuses autres histoires dont Lady Polaris avec Pierre
Christin en 1987 et collaboré avec Luc Besson à de nombreuses reprises.
Cette exposition
propose au visiteur de se replonger dans les aventures de Valérian et Laureline
en explorant la richesse de l’univers dessiné par Jean-Claude Mézières et fait dialoguer des œuvres issues de différents projets
de cet artiste afin d’en observer les similitudes et singularités.
La Galerie 9e art vous invite ce mois de mars à une exposition d’œuvres inédites de Jean-Claude Mézières, un des pionniers de la bande dessinée de science-fiction française.
Le jeudi 05 mars 2026
de 18h00 à 21h00
Du vendredi 06 mars 2026 au samedi 04 avril 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 14h00 à 19h00
de 11h00 à 13h00
de 11h00 à 13h00
gratuit Tout public.
Galerie 9e art 4, rue Crétet 75009 Paris
