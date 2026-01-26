Exposition Jean Deletre et Dom B Place de l’Hôtel de Ville Bressuire

Exposition Jean Deletre et Dom B

Place de l’Hôtel de Ville Galerie des Arcades Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-28 2026-03-29

Exposition de Jean Deletre et Dom B présentée par Les Amis des Arts. .

Place de l’Hôtel de Ville Galerie des Arcades Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40 amis.desarts@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Jean Deletre et Dom B

L’événement Exposition Jean Deletre et Dom B Bressuire a été mis à jour le 2026-01-25 par OT Bocage Bressuirais